الإنتاج الحربي يعلن قائمته لمواجهة إنبي بالدوري

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أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الإنتاج الحربي ، عن قائمه فريقه التي تستعد لمواجهه إنبي بالدوري العام.



ومن المقرر أن يدخل الفريق العسكري معسكرا مغلقا اليوم علي ملعب المصانع الحربيه حيث خاض الفريق تدريبات بدنيه وتكتيكيه من أجل الوقوف علي بعض النقاط المهمه قبل مواجهه الغد.



ويلتقي الإنتاج الحربي إني في الخامسه والنصف مساء غد الخميس علي ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الرابع من منافسه الدوري المصري الممتاز.





وجاءت قائمه الإنتاج الحربي لمواجهه انبي كالتالي :-



عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمود البدري ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب ومحمود عادل ومحمد عبد المجيد ومحمد شوقي غريب وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب انان وموسي دياورا وكريم لالا



ويحتل الإنتاج الحربي، المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط بعد الانتصار علي إف سي مصر في الجوله الأولي بثلاثية نظيفه، هزيمه من الأهلي، برباعيه نظيفه في الجولة الثانية، وهزيمته أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.