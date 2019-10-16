وزير الكهرباء: تعميم العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة

قال محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الوزارة قامت بتركيب 8.3 مليون عداد مسبق الدفع خلال السنوات الماضية.





واضاف "شاكر" خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة لمجلس الاعمال المصري الكندي، أن الوزارة لديها خطة علي لتعميم العداد مسبق الدفع في جميع انحاء الجمهورية على مدار 3 سنوات.





وكشف "شاكر" عن أن شركة "هواوي" تقدمت بمقترح توريد 10 مليون عداد مسبق الدفع للوزارة، الا اننا رفضنا هذا المقترح لدعم الصناعة المحلية وتشجيع المصنعين المصريون علي إنتاج تلك العدادات.





واكد "شاكر"، أن الوزارة تعمل حاليا علي عمل تطبيق الكتروني يحمل علي الهواتف الذكيه، لتسهيل شحن العداد مسبق الدفع بدلا من الإعتماد علي شراء كروت الشحن.