أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، البحث عن فريق قوي لمواجهته وديًا خلال الأيام الماضية من أجل تجهيز اللاعبين بعد تأجيل لقاء القمة.