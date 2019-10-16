ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:36 م
Advertisements
أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة
الأهلي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، البحث عن فريق قوي لمواجهته وديًا خلال الأيام الماضية من أجل تجهيز اللاعبين بعد تأجيل لقاء القمة.

وقرر فايلر أن تقام الودية يوم السبت المقبل وهو نفس يوم لقاء الزمالك الذي تم تأجيله لأسباب أمنية، ومن المقرر أن يقوم عبدالحفيظ بالبحث عن فريق قوي لمواجهته.

ويرغب فايلر في تجهيز اللاعبين بشكل قوي استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت المقبل بين الاهلي والزمالك على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري وذلك بسبب تعليمات الأمن ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة .


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فايلر تأجيل مباراة القمة تأجيل لقاء القمة الأهلي والزمالك الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status