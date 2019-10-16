مستشار شيخ الأزهر: تزايد نسب نجاح في اللغة العربية للطلاب الوافدين الدارسين





قال الدكتور عبد الدايم نصر، مستشار شيخ الأزهر الشريف، وأمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، تم إعداده لتقديم الخدمات التعليمة لكل دول العالم دون تفرقة، وهذا يأتي ضمن استمرار قيام الأزهر بدوره التنويري في العالم.وتابع مستشار شيخ الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن أحد المشكلات الكبرى التي تواجه الطلاب الأجانب في الأزهر خلال الدراسة، عدم إجادتهم للغة العربية، ولذلك تم إنشاء هذا المركز بتبرع من جمعية الشيخ زايد الخيرية، وأسندت إدارة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومنذ إنشائه وهو يتطور كل عام.ولفت إلى أن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يختلف بصورة كبيرة عن الناطقين بها، لأن الطالب الوافد يريد أن يتعلم كافة مهارات اللغة العربية سواء الإستماع أو الحديث أو القراءة أو الكتابة، مشيرًا إلى أن نسب نجاح الطلاب الوافدين الذين درسوا اللغة العربية في مركز الشيخ زايد، بدأت تزيد بشكل كبير.وأشار إلى أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدأت في عام 2003، وتبنى شيخ الازهر هذه الفكرة عندما كان رئيسًا لجامعة الأزهر، وعندما انشئت هذه المنظمة العالمية فوجئنا بأن هناك قيادات كبرى في العالم خريجي الأزهر بعضهم رؤساء جمهورية ووزراء وسفراء في كافة أنحاء العالم.وأضاف أن الإسلام يتعرض لهجمات شرسة كبيرة، للأسف الشديد بعض أبناء بني جلدتنا شوهوا الإسلام وجعلوه لصيق بالإرهاب والقتل والتطرف، ونسوا أن الإسلام جاء لنشر الرحمة والشفقة.