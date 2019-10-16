محمد فؤاد يسترجع زكرياته بأغنية "خدني الحنين" والجمهور "أحلى أيام"

نشر المطرب محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأغنيته الشهيرة "خدني الحنين".





وعلق "فؤاد"، على مقطع الفيديو الذي نشره قائلًا: "عديت علي البيت اللي كان فيه الحبايب.. راجع ماليني الشوق و لهفة قلبي دايب.. أجمل صبا..وناس طيبة.. هنا أجدع جيران..هنا أصحاب زمان... هنا حب عدي وفات عليه عشرة خمستاشر سنة".





وجائت أبرز التعليقات على الفيديو،"منور يا فؤاد"، "الله احلي ايام"، "رووووعة"، "واحشنا يا فؤش"، "الله عليك يا فؤش"، "يسعد قلبك يفؤاد".





جدير بالذكر أن، "فؤاد" لديه الكثير من الألبومات أشهرهم "الحب الحقيقي"، "حبيبي يا"، "ولا نص كلمة"، "القلب الطيب"، "قلبي وروحي وعمري"، وغيرها من الألبومات.





بالإضافة إلى العديد من الأغاني المصورة ومنها، "في السكة"، "يالا بينا"، "الشمس"، "مرمرينا"،"قولي"، "موعداني"، "مشينا كتير"، "هودعك"، "فاكرك يا ناسيني"، "هنساك"، "الحب الحقيقي"، "انا لو حبيبك"، "الاقصي نادي"، "ياما"، "عيش الحياة"، "لو".





وشارك"فؤاد" في العديد من الأعمال الفنية ومنها، "القلب وما يعشق"، "أمريكا شيكا بيكا"، "إشارة مرور"، "إسماعيلية رايح جاي"، "هو في ايه"، "غاوي حب"، "دعوة للحياة"، "اغلي من حياتي".





كما أعد برنامج تليفزيوني "فؤش في المعسكر" وكان قد عرض على قناة الحياة في رمضان 2016، وقد تناول البرنامج العديد من الفنانين مثل، هاني رمزي، مي سليم، نيكول سابا، سعد الصغير، أمير كرارة، ريم البارودي، مصطفي قمر، أحمد سعد، مي كساب، وغيرها من الفنانين الذين شاركوا في برنامج "فؤش في المعسكر".