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"تطوير العشوائيات": روضة السيدة ستصبح مزارًا سياحيًا على غرار شارع المعز (فيديو)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:51 م
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تطوير العشوائيات: روضة السيدة ستصبح مزارًا سياحيًا على غرار شارع المعز (فيديو)
روضة السيدة
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أمنية فوزي
 
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كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل تطورات مشروع "روضة السيدة" تل العقارب سابقًا، قائلًا إنه تم تسكين 580 أسرة حتى الآن، لافتًا إلى أن رئيس لجنة الإسكان ومعه أعضاء اللجنة قاموا اليوم بالمرور على مشروعات تطوير العشوائيات.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة أبدت ثناءً شديدًا على تطوير المشروعات، معلقًا: "نفخر بمشروعاتنا".

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أنهم يخططون لأن تصبح "روضة السيدة" مزارًا سياحيًا مثل شارع المعز، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل بوابات لمنع دخول السيارات للمنطقة، حتى تكون ممشى سياحي فقط، موضحًا أنها ستكوت مزارًا سياحيًا، وستجذب السياح والزوار من الداخل ومن الخارج.

وتابع "صديق": "المشروع يشبه الكومباوند"، مستكملًا: "انبهرت انبهارًا شديدًا بالمصانع والورش التي فتحت لأهالينا بروضة السيدة"، موضحًا أنهم يصنعون ملابس داخلية تصدر لألمانيا وأسبانيا، وسبح تصدر للسعودية.

وذكر رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنهم يعملون حاليًا على مشروع "روضة السيدة2"، لافتًا إلى أنهم سيعملون على 5 مراحل في منطقة السيدة زينب، معلقًا: "هنرجع تاني للقاهرة عام 1996"، مؤكدًا أنهم سيعملون على إعادة القاهرة لرونقها منذ ألف عام.
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