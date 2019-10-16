استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019 عبر رابط billing.te.eg وطريقة الدفع أونلاين
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:44 م
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استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019 عبر رابط billing.te.eg وطريقة الدفع أونلاين
فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "we" عن بدء سداد فاتورة التليفون الارضى لشهر أكتوبر 2019، كما أتاحت الشركة إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات عبر رابط موقع الشركة (اضغط هنا).
وحددت الشركة المصرية للإتصالات "we" طرق عديدة لسداد فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات، منها دفع الفاتورة من خلال كارت الفيزا، أو دفع فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية أو السنترالات أو نقاط البيع المنتشرة في كل محطات مترو الأنفاق.
كما يمكن للمشتركين دفع فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات عبر منافذ الدفع، مثل فوري و أمان و مصاري الموجودة في كافة محلات بيع الهواتف ومتاجر البقالة وغيرها.
ويبحث الكثيرون عن رابط المصريه للاتصالات We لمعرفة فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019، ويذكر أنه بتاريخ 15 سبتمبر الحالي، انتهت المهلة التي حددتها المصرية للاتصالات بشأن دفع فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات شهر يوليو.
وحال عدم سداد فاتورة التليفون الأرضى يتم قطع الحرارة عن الخط وإضافة غرامة تأخير.
ويمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات ودفعها أونلاين عن طريق الخطوات التالية:
1- الدخول على موقع المصريه للاتصالات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
2- إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.
3- الضغط على كلمة "اظهر الفواتير" فتظهر الفواتير التى لم يتم دفعها وقيمتها.
4- الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.
5- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع فيتم إضافة البريد الإلكترونى، والضغط على خانة "سدد".
6- يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بالفيزا أو الماستر كارد.
استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019 عبر رابط billing.te.eg وطريقة الدفع أونلاين
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