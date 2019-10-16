سعيد مرعي يهدي رئيس نادي القضاه درع المحكمة الدستورية العليا

قام المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة، اليوم، بزيارة رئيس مجلس إدارة نادي القضاة والسادة أعضاء النادي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي لتهنئة باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاما على إنشائها.





وقدم رئيس المحكمة الدستورية درع المحكمة للمستشار رئيس نادي قضاة مصر تقديرا لدور نادي القضاة الكبير في توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.





وعقدت المحكمة يوم الاثنين الماضي مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي بمرور 50 عام علي إنشاء القضاء الدستوري في مصر، والعمل بدستور l971 باعتباره اول دستور مصري.



