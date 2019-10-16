كيف نجحت مصر في استعادة مكانتها السياحية؟

نجحت مصر في استعادة حركة السياحة، من خلال جهود الحكومة في توفير سبل الراحة وحسن الضيافة للزوار الأجانب بالإضافة حالة الاستقرار ومكافحة الإرهاب التي اسهمت في استعادة السياحة مرة اخري، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وتوفر السياحة في مصر مصدر للعملة الصعبة وتوفير احتياطي نقدي حيث تملك مصر أكثر من ثلث آثار العالم.

أفضل الدول

أعلنت المنصة الإلكترونية "AFAR"المهتمة بأخبار السياحة، تقرير عن "أفضل 10 وجهات سياحية في العالم"، واستعرضت المنصة قائمة تضم الدول التى تحقق زيادات كبيرة فى عدد السائحين، قد اعتمدت المنصة علي تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعام 2019، درست منصة AFAR البيانات الخاصة بزيادة عدد السياح فى مختلف الدول.

استعرض التقرير، أكثر الدول استقبالا للسياح حيث احتلت فرنسا المرتبة الأولي في 2018، ويليها في ترتيب الأمم المتحدة أسبانيا بعدد زوار يصل إلى 83 مليون شخص، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بـ80 مليون سائح .

مرتبة مصر

اعتمد تقرير AFAR علي البيانات الخاصة في السياحة بمختلف الدول للوصول إلى أعلى الدول التي شهدت زيادة في عدد السياح بين عامى 2017 و2018، قد حصلت مصر و فيتنام ونيبال علي تقييم أفضل دول جذبا للسياحة، كما تصدرت جزر القمر، تقييم الموقع كأفضل دولة صغيرة حققت نتائج مدهشة، وقد احتلت طاجيكستان المرتبة الأولي كاعلي دولة السياحية جاذبة للزوار.

طبقا لتقرير الموقع، احتلت مصر المرتبة الرابعة فى قائمة الدول السياحية الأعلى نموا بزيادة في نسبة الزوار تقدر 36.8%، قد استقبلت مصر 11.346.000 سائح، بزيادة عن 8.3 مليون فى عام 2017، حيث تعمل مصر علي افتتاح للمتحف المصري الكبير في عام 2020، تتوقع المنصة ارتفاع نسبة الزوار إلى 14 مليون زائر.

انتعاش السياحة

نشرت وكالة "دى فياجى" الإيطالية، تقرير عن استعادة السياحة فى مصر فى الفترة الأخيرة لمكانتها، حيث حققت مصر مؤشرات إيجابية خلال معرض السياحة الدولي فى مدينة ريمينى الإيطالية خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري.

وأكدت الوكالة، أن مصر تستقبل زوار كثيرين من إيطاليا حيث زار 500.000 إيطالى مصر منذ بداية العام الجارى 2019، تتوقع الوكالة زيادة الأعداد في 2020، كما أن معدل الزيارات خلال موسم الشتاء القادم مبشرة وخاصة رحلات الأقصر وأسوان .

9 مليون سائح

أعلنت وكالة رويترز"، في أغسطس الماضي، أن مصر نجحت في زيادة أعداد السائحين، نجحت مصر في زيادة عدد السياح إلى 12 مليونا خلال 2019-2020، بارتفاع نحو 11 %، قد حققت معدلات السياحة في مصر ارتفاعات خلال عام 2018، حيث ارتفعت بنسبة 47.5 %، ووصل إجمالي عدد السائحين إلى 9.8 مليون.

ارتفعت مكاسب قطاع السياحة في مصر، خلال يونيو الماضي، مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذا زار مصر الآف المشجعين الأفارفة من 23 دولة لدعم منتخباتهم في البطولات، كما أعلنت وزارة السياحة، أن نسبة الأشغال الفندقي تخطت 80% في المحافظات التي استضافت البطولات، كما شهدت المتاحف والمعابد المصرية اقبال سياحي

المتحف المصري

تعمل الحكومة المصرية علي مشروع المتحف المصري الكبير (Grand Egyptian Museum) وهو أكبر متحف العالم، ويستوعب 5 مليون سائح سنويا، تصل التكلفة الإجمالية له 550 مليون دولار منها 100 مليون تمويل ذاتي من وزارة الآثار ،و300 مليون دولار دعم من (الجايكا) اليابانية، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من التبرعات والمُساهمات المحلية والدولية.

يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، ويشمل المتحف عدة مبان: الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية، يقام مركز الترميم على مساحة32 ألف متر، يشمل المركز 19 معملاً منها معمل الخزف والزجاج والمعادن، ومعمل الأخشاب، معمل الأحجار الترميم، معمل الميكروبيولوجى، معمل الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.