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"القابضة للتأمين": التأمين المصري من أقدم الأسواق العربية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:37 م
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القابضة للتأمين: التأمين المصري من أقدم الأسواق العربية
باسل الحيني
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أمنية فوزي
 
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قال باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إنهم يعملون على تعزيز مكانة شركاتهم كـأكبر مجموعة مالية غير مصرفية مملوكة للدولة.

وأشار "الحيني"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الاربعاء، إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي 08.%، متابعًا: "نستحوذ على 50% من قطاع التأمين في مصر".

وأكد رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن قطاع التأمين يحتاج إلى التوعية للمواطنين، موضحًا أن التأمين ليس فقط صرف تعويضات، ولكن وسيلة للاستثمار والادخار أيضًا؛ لافتًا إلى أن وثيقة التأمين تعطي عائدًا وليس تعويضًا فقط، مضيفًا أن ميزة قطاع التأمين الأساسية هي الحماية، وأن يجب أن تبدأ التوعية من المدارس.

وأضاف "الحيني"، أن التحدي الأكبر أمامهم هو زيادة الوعي وحجم السوق، ومد مظلة التأمين الإجباري، مؤكدًا أن مصر تستحق كدولة أن يكون قطاع التأمين بها أكبر من ذلك.

وتابع رئيس شركة مصر القابضة للتأمين: "نعتزم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي التأميني لدى الشباب"، موضحًا أن إجمالي الأقساط التأمينية للشركات التابعة تتخطى 12 مليار جنيه.

وأعلن "الحيني"، عن زيادة حجم التعاون مع البنوك العاملة بالسوق في التأمين البنكي، مؤكدًا أن سوق التأمين المصري من أقدم الأسواق العربية.
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