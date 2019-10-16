'النهضة' تؤكد تشاورها مع جميع الأطراف ما عدا 'قلب تونس' و'الدستوري الحرّ'

تمكنت حركة النهضة من الفوز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 06 أكتوبر 2019، في حين ظفر حزب قلب تونس بالمركز الثاني خلف النهضة.





وحول تكوين الحكومة الجديدة، أعلن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، بأنّ الحزب سيستهلّ في جملة من المشاورات إثر انعقاد مجلس الشورى، الذي سيجتمع السبت والأحد القادمين، والذي سيتمّ خلاله تحديد السياسات العامة للحركة.

وشدّد الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أنّ الحركة أجرت جملة من الإتصالات التحسيسيّة وستجري إتصالات أخرى مع كلّ مكوّنات المجلس النيابي، باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر.

وأشار إلى أنّ المشاورات ستكون على قاعدة برنامج إجتماعي إقتصادي، يتضمّن التوجّه العام للحكومة القادمة، مبيّنا أنّ المشاورات سترتكز بالأساس على البرنامج وكذلك على طبيعة الحكومة وهيكلتها.