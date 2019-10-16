"الكهرباء": رصد استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه لمد الخطوط لجميع أنحاء الجمهورية
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:24 م
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محمد عصام
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قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تسعي لمد خطوط نقل الكهرباء حتي تصل الطاقة الكهربائية لجميع أنحاء الجمهورية.
واكد "شاكر" خلال تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتوفير الكهرباء باعتبارها أمن قومي، مشيرًا إلي أن الوزارة رفعت حجم الاستثمارات المرصودة في مد خطوط الكهرباء لتصل إلي 22 مليار جنيه، وجاري العمل علي إنشاء 47 مركز توزيع مع التوسع في مد خطوط الكهرباء.
وأضاف أن الوزارة تعمل علي مد خطوط الكهرباء لشمال مصر في الساحل الشمالي وسيناء وجنوب مصر في برنيس ومرسي علم.
وأكد أنه منذ 2015 لم يحدث انقطاع في التيار الكهرباء الا في بعض المناطق يأتى ذلك نتيجة استمرار عمليات تحسين شبكة الكهرباء وتطويرها، وخلال 8 شهور طورنا علب شبكة الكهرباء بالكامل من خلال إستكمال العديد من المشروعات المتوقفه، والقيام بعمليات صيانة للمحطات، وهو ماجعلنا نضخ كميات إضافية من الكهرباء بلغت 3666 ميجاوات علي شبكة الكهرباء الرئسية.
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