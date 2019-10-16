"الكهرباء": رصد استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه لمد الخطوط لجميع أنحاء الجمهورية

وأكد أنه منذ 2015 لم يحدث انقطاع في التيار الكهرباء الا في بعض المناطق يأتى ذلك نتيجة استمرار عمليات تحسين شبكة الكهرباء وتطويرها،

وخلال 8 شهور طورنا علب شبكة الكهرباء بالكامل من خلال إستكمال العديد من المشروعات المتوقفه، والقيام بعمليات صيانة للمحطات، وهو ماجعلنا نضخ كميات إضافية من الكهرباء بلغت 3666 ميجاوات علي شبكة الكهرباء الرئسية.