ترامب: حزب العمال الكردستاني أسوأ من تنظيم داعش الإرهابي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حزب العمال الكردستاني أسوأ من تنظيم داعش الإرهابي.

كل الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، معربا عن آماله أن تسوي

وأشار إلى أنه سيتم إعادة

وأشار إلى أنه سيتم إعادة كل الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، معربا عن آماله أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما.

إذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئا".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، مساء الأربعاء: " إذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئا".

وتابع: "العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان"، منوها بأنه لم يمنح الرئيس أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فرض عقوبات على تركيا بالتزامن مع عدوانها على سوريا، أفضل من القتال هناك، مشيرًا إلى أن واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا.





وأوضح ترامب أنه سيتم مواصلة المفاوضات مع تركيا وفرض عقوبات عليها.





وأشار إلى أن إيران تريد التفاوض والعقوبات أضرت فيها، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية حليف للولايات المتحدة الأمريكية.





ونوه بأنه تم دفع الكثير للأكراد من أجل قتال تنظيم داعش الإرهابي، موضحا بأنه يتم التحدث مع تركيا لوقف الحرب هذا مهم على الصعيد الإنساني.





وتابع: "لا بد من التأكيد أن جنودنا أصبحوا الآن أكثر أمنا وبعيدين عن خطوط الاشتباك في سوريا".



