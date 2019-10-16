نادر سعد: زيارة رئيس الوزراء لأمريكيا هي الأولى منذ 14 عامًا

سعد





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية هامة للغاية، خاصة أنها أول زيارة لرئيس وزراء مصر منذ 14 عامًا، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء مع المسؤولين الأمريكيين كانت ناجحة للغاية.وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء قام بلقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وناقش معه العديد من الموضوعات خاصة العدوان التركي على الأراضي السورية، وكان هناك تطابق بين موقف مصر والولايات المتحدة على ضرورة إنسحاب العدوان التركي من الأراضي السورية.ولفت إلى أن رئيس الوزراء ناقش مع نائب الرئيس الأمريكي ملف سد النهضة منذ بدء المفاوضات وحتى توقفها، مؤكدًا أن قضية مياه نهر النيلة قضية حياة أو موت للشعب المصري.وأشارإلى أن رئيس الوزراء قام بعقد لقاءا مع أعضاء الكونجرس، لاطلاعهم على آخر التطورات داخليًا وإقليميًا، وعقد بالأمس لقاء مع زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، وكان اللقاء إيجابي للغاية.