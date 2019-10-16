حلمي بكر: "أنا شديد الغيرة على الأغنية المصرية وأم كلثوم سبتني لتدني اخلاقي"
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:23 م
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سعد نبيل - تصوير: ياسمين عليوة
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قال الموسيقار حلمي بكر، إنه عاصر معظم المطربين من جيل زمن الفن الجميل، مثل كوكب الشرق أم كلثوم، والتي قامت بشتيمتي من أجل أخلاقي، لافتًا إلى أن منهم من رحل جسدًا ولكن دائمًا يذكر بشيمه ما قدمه من أغاني وأعمال قيمة.
وأكد بكر، خلال كلمته بمؤتر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية، والذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، على أنه شديد الغيرة على الأغنية المصرية، مطالبًا من مطربي مهرجان الموسيقى العربية أن يكون له أغنية مر عليها سنوات، وأن يستيقظو من النوم في العسل.
ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وعلى راسهم الفنان محمد منير، والشاعر الكبير فاروق جودية، والموسيقار البحريني وحيد الخان، والمطربة ريهام عبدالحكيم، ومي فاروق، والشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، والموسيقار عمرو إسماعيلـ والمايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الاياقع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربلي حمدي زايد.
جاء المؤتمر بحضور أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.
جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، قد أحيت حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ27، حيث تسلمت وقتها تكريم والدها الموسيقار حليم الرومي من رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، وجيهان مرسى مديرة المهرجان.
الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28
وقد اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم.
قالت الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، في تصريح لها ، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره ويستثنى من هذه الشروط المواهب من ذوى القدرات الخاصة".
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