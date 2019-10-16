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ملك البحرين يهنيء أمير الكويت بمناسبة عودته للبلاد سالما

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:10 م
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ملك البحرين يهنيء أمير الكويت بمناسبة عودته للبلاد سالما
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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وكالات
 
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أعرب ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عن تهنئته لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هاتفيا، بمناسبة عودته إلى دولة الكويت بعد إجراء الفحوصات الطبية في الخارج.


وقال بيان الوكالة البحرينية، أن العاهل البحريني، "دعا أن يحفظ أمير الكويت ويديم عليه نعمة الصحة والعافية.


وأشاد بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، "متمنيا لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام التطور والرخاء بقيادة سموه".

 

ومن جانبه عبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره "على مشاعر جلالته النبيلة التي تعكس عمق العلاقات الطيبة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته".

 

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

 

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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