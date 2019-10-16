بحث علمي يمنح بيلا حديد لقب المرأة الأجمل في العالم

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بيلا حديد هي أجمل امرأة في العالم، وفقا لمعادلة النسبة الذهبية وهذا كله بسبب وضع عينيها وأنفها وشفتيها.



عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا وأخت جيجي حديد تتناسب مع ما يطلق عليه نسبة النسبة الذهبية لجمال Phi المحسوبة من قبل الإغريق القدامى لتقدير حجم الجمال.



فازت بيلا بالمركز الاول ،بيونسيه بالمركز الثاني، أمبر هيرد المركز الثالث، أريانا غراندي المركز الرابع ،تايلور سويفت بالمركز الخامس ، كيت موس بالمركز السادس ، سكارليت جوهنسون بالمركز السابع ، ناتالي بورتمان المركز الثامن ،وكاتي بيري المركز التاسع ،وكارا ديليفين في المركز العاشر .



قام الدكتور الجراح جوليان دي سيلفا ، بوضع القائمة عن طريق تحديد العينين والحواجب والأنف والشفتين والفك والذقن والأذنين لكل امرأة لتحديد من هو الأقرب إلى النسبة. وقال "بيلا حديد كانت الرابح الواضح عندما تم قياس جميع عناصر الوجه لتحقيق الكمال الجسدي".



وأضاف: "رأت بيونسيها في المرتبة الثانية ، وسجلت أعلى الدرجات لشكل وجهها (99.6 ٪) وحصلت على درجات عالية جدًا لعينيها ومنطقة الحاجب والشفتين." ومع ذلك ، قد تكون بيلا افضل في قسم المظهر.





آثارت جدل حول خضوعها لعملية تجميلة بالانف بعد ظهور لقطات لها كانت بها في فترة ما قبل الشهرة، مما يظهر لها مظهرًا مختلفًا تمامًا.





لكن عارضة الأزياء حافظت بشدة على أي عمل قد تكون قامت به، وقالت لمجلة "InStyle"، العام الماضي إنها كانت "خائفة" من السير تحت المشرط أو حقن الحشوات في وجهها.





وقالت: "يعتقد الناس أنني أجريت كل هذه العملية أو فعلت هذا أو ذاك"، "وأنت تعرف ماذا؟ يمكننا أن نقوم بمسح وجهي ، يا حبيبي. أنا خائفة من وضع الحشوات في شفتي. لا أريد أن أفسد وجهي."



وفي أبريل 2018 ، بعد اتهامها بالحصول على عملية تجميل للأنف وحشوات للشفاه ، بيلا. كتبت: "بركاته لك يا حبيبتي. الغيرة صرخة طلباً للمساعدة أتمنى أن أتمكن من مساعدتك".

