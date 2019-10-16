تواصل التراجع.. سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-10-2019

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

تأثر سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، من استمرار الهجوم العسكري من قبل القوات التركية على الأراضى السورية، ليصبح سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 2.76 جنيه، وسعر الجنيه المصري مقابل الليرة التركية 0.36 ليرة.





أداء سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

اثر الهجوم العسكري السابق ذكره على سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري على المستوي العالمي، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الليرة التركية أصبحت الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية بالعالم خلال شهر أكتوبر، فى حين سجل الجنيه المصري المرتبة الثانية كأفضل العملات أداء، مما أدى لتراجع سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري.





خسائر سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

خسرت الليرة التركية 5 % من قيمتها أمام العملات الرئيسية، و1.3 % أمام العملات الأسواق الناشئة "من ضمنها مصر"، ليصبح هناك تراجع فى سعر الليرة التركية أمام الجنيه المصري بنحو 1.3 % خلال تعاملات شهر أكتوبر.





اسباب تراجع سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

صعدت الأسواق الناشئة بصفة عامة مع عودة التفاؤل حول التوصل لاتفاق تجارى بين واشنطن وبكين، باستثناء الليرة التركية التى تعانى من ضغوط العقوبات الاقتصادية بسبب الهجوم على سوريا، ودعمت الاسباب السابقة الجنيه المصري ليتراجع سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري.





توقعات سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

يتوقع أن يظل سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري فى الاتجاه التراجعي بعد أن أشارت التقارير الدولية، أن الليرة التركية أكثر العملات انكشافا على التقلبات السياسية، والتحذير بشأن المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد التركي، وتخفيض النظرة الإيجابية لإدوات الدخل الثابت لتركيا، ومن جانب أخر أعلنت وكالة بلومبرج أن مصر بين أعلى الدول من حيث سعر الفائدة الحقيقي، خاصة بعد تراجع التضخم لأدني مستوي منذ 7 سنوات، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي المعدل وفقًا للتضخم عند مستوي 8.5 %، متجاوزا بذلك معظم الاسواق الناشئة على رأسها تركيا وأوكرانيا.





وأشارت الوكالة إلي أن الجنيه المصري أصبح المفضل للمستثمرين الذي يقترضون بالعملات ذات أسعار فائدة منخفضة، مع الاستثمار فى أدوات الدين فى الدول ذات الفائدة العالية.





اسعار العملات الأجنبية فى تركيا

تباينت اسعار العملة الواحدة داخل تركيا لتختلف من مدين لأخري، ليصبح سعر الدولار الامريكي 5.9170 ليرة للشراء، 5.9180 ليرة للبيع فى إسطنبول، و5.8800 ليرة للشراء 5.9400 ليرة للبيع فى أنقرة.





سعر اليورو فى إسطنبول 6.5420 ليرة للشراء، 6.5430 ليرة للبيع، وفي أنقرة 6.4900 ليرة، 6.5600 ليرة.

سعر الجنيه الإسترليني في إسطنبول 7.5640 للشراء 7.5650 ليرة للبيع، وسعرالجنيه الاسترليني في أنقرة 7.4570 ليرة مقابل 7.6150 ليرة.



