قريبًا الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بتكلفة 112 مليون جنيهًا لمركز الفيوم

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أكد المهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن الهيئة القومية بالتعاون مع محافظة الفيوم، تعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل، بتكلفة تقديرية 112 مليون جنيه، بواقع 62 مليون جنيه لشبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع، و50 مليون جنيه لمحطة المعالجة التى تعمل بطاقة 10 آلاف متر 3 يوم.



ويشمل المشروع 80 كم شبكات إنحدار، و20 كم خطوط طرد، ومحطات رفع ومحطة معالجة بقرية السنباط، ويخدم المشروع في مرحلته الأولى قرى دسيا، والسنباط، والشيخ فضل، وكفور الشيخ فضل وتوابعهم، وفى مرحلته الثانية يخدم قرى الصعايدة والحريشي، ونزلة بشير وتوابعهم.



وقام اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بجولة ميدانية بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم للوقوف على مستوى الخدمات، كما التقى بعدد من أهالي القرية للاستماع الي مطالبهم وشكواهم لبحث أفضل الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالفيوم التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صلاح ربيع، مدير عام الصرف الزراعي لشرق الفيوم، والأستاذ سيد عبد العظيم، نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون القرى، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي.

