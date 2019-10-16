زينتشينكو يعلن خطبته على فلادا سيدان بطريقة جديدة

إحتفل الأوكراني أولكسندر زينتشينكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة يورو 2020 وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها زملائه في المنتخب الأصفر ما جعلهم أولى الفرق التي تحجز مقعدها في أعرق البطولات الأوروبية .

وبعدها بيومين وتحديداً الأربعاء الموافق السادس عشر من أكتوبر إحتفل زينتشينكو بخطبته على المراسلة الرياضية فلادا سيدان وهي التي كان دائماً ما يظهر معها بعد فوز فريقه او منتخب بلاده على نفس الملعب الذي شهد تأهل منتخب بلاده ليتم تخليد تلك الذكرى في حياه الثنائي .

وأحضر الظهير الأيمن لفريق السيتزينز حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي باقة كبيرة من الورود الحمراء وأعلن خطبه فلادا وطلب يدها أمام الجميع وقام بنشر الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام " .

وعلق اللاعب على الصور قائلاً أهم كلمة " نعم " “Yes “ أحصل عليها طيلة حياتي بعد أن وافقت حبيبتي على طلبي بالتقدم إلى خطبتها وذلك تمهيداً لإعلان زواجنا خلال الفترة القليلة المقبلة ولتكون الفرحة مزدوجة بعد ضمان تأهل منتخب أوكرانيا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها العام المقبل ومشاركة أكبر المنتخبات الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وغيرها .







