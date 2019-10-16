الإمارات.. أول بلد في العالم يعيد الحياة للكنائس العراقية التي دمرها داعش

تتعاون الإمارات العربية المتحدة مع اليونسكو لإعادة بناء كنيستين مسيحيتين في الموصل، العراق التي دمرها داعش في عام 2014.

وتم توقيع هذه الشراكة في مقر اليونسكو في باريس الأسبوع الماضي، وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة في العالم تقوم بترميم الكنائس في العراق التي دمرها داعش.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من حملة "سنة التسامح" الإماراتية وهو امتداد لاتفاقية بقيمة 50.4 مليون دولار تم توقيعها في أبريل 2018 للمساعدة في إعادة بناء التراث الثقافي لموصل. وقد التزمت الإمارات العربية المتحدة باستعادة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية واليزيدية في الموصل.

ستركز الإمارات العربية المتحدة على ترميم كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية التي يعود تاريخها إلى 800 عام والتي تعد واحدة من أقدم وأكبر الكنائس في بلاد ما بين النهرين. وقد كان لدى الكنيسة لديها مدرسة ومكتبة ومركز طبي قبل أن يدمرها إرهابيو الدولة الإسلامية.

والكنيسة الثانية التي سترممها دولة الإمارات العربية المتحدة هي كنيسة الساعة التي بناها الآباء الدومينيكان بين عامي 1866 و 1873.

ومن جانبها فقد قالت نورا الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية عند توقيع الاتفاق الأسبوع الماضي: "يشرفنا للغاية أن نوقع هذه الشراكة مع اليونسكو وشعب العراق لمواصلة جهودنا للمساعدة في إعادة بناء الموصل وإحياء روح التعايش والتماسك الاجتماعي"..

كما ستقوم اليونسكو والإمارات العربية المتحدة ببناء متحف وموقع تذكاري سيعرض ويحمي بقايا الثقافة الإسلامية والمسيحية في الموصل.

وقال المدير العام لليونسكو أودري أزولاي "تهدف عملية إعادة التأهيل هذه إلى استعادة الروح الحقيقية للمدينة وهي قصة تعايش سلمي بين مختلف الجماعات الدينية والعرقية".

وقال أودرى..أنا ممتن لدولة الإمارات العربية المتحدة والوزير الكعبي الذين دعموا بسخاء مبادرتنا منذ البداية والذين يؤمنون كما نعتقد بأنه لا يوجد إعادة بناء حقيقية وإحياء بدون ثقافة وتربية".