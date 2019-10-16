حركة فتح: الهجمات على المسجد الأقصى استجابة طبيعية للوهن العربي (فيديو)

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قال عماد محسن، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح، إن المشهد الميداني في فلسطين والهجمات على المسجد الأقصى هي استجابة طبيعية لحالة الانقسام القائمة في الأراضي الفلسطينية، والوهن العربي المرتبط بالأحداث العميقة والمؤسفة التي تجري في المنطقة.



وأضاف "محسن"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ten" مساء اليوم الأربعاء، أن بيان النائب والقائد محمد دحلان اليوم ليضع النقاط على الحروف، لبلورة موقف أكثر وضوحًا ودقة في مسألة الانتخابات التشريعية المزمع عقدها، والتي يرغب الشعب الفلسطيني بكل أطيافه في عقدها قريبًا.



وتابع المتحدث باسم تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح: "أردنا لهذه الانتخابات أن تكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ومراقبة دوليًا، وتسمح بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة تجديد كل المؤسسات السياسية الفلسطينية".



واستكمل "محسن": "تيار الإصلاح الديموقراطي في حركة فتح جاهز أن يخوض هذه الانتخابات ضمن حركة فتح على قاعدة لا إقصاء ولا تهميش، ولا فصل ولا طرد من صفوف الحركة، وإذا أصر الرئيس محمود عباس على فكرة التهميش والطرد والفصل سيكون التيار مضطرًا على خوض هذه الانتخابات ضمن قائمة وطنية عريضة يستطيع أن يجابه به تحديات المرحلة للوصول بالشعب إلى شاطئ الأمان".



وأكد النائب والقائد الفلسطيني محمد دحلان، على موقفه الثابت تجاه الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات في مختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

