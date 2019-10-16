صلاح يحتفل بعيد ميلاد " مكة " ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صورتين له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام " والخاص بتبادل الصور تجمعه بإبنته الوحيدة مكه وذلك خلال الإجازة التي يحصل عليها قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج .

وظهر صلاح في الصورتين رفقه مكة ما جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي يكتبون له الكثير من التعليفات الإيجابية حول كبر سن إبنته الملحوظ عن الصورة الأخيرة التي ظهرت لها مؤخراً بعد تتويج اللاعب بجائزة هداف البريميرليج الموسم الماضي مناصفة مع زميله في الفريق ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال .

وظهرت مكة في الصور مبتسمة وتحمل في يديها " تورته " إحتفالاً بعيد ميلادها والذي يصادف الشهر الجاري حيث قرر نجم الريدز في أن يحتفل به على طريقته الخاصة خاصةً أنها إبنته الوحيدة التي أنجبها منذ زواجه من ماجي " أم مكة " .

وكان صلاح قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة ليستر سيتي في الجولة الثامنة أبعدته عن مباراة منتخب بلاده مصر والتي تغلب فيها الفراعنة على بوتسوانا بهدف واحد مقابل لا شيء سجله حمدي فتحي .

وعاد صلاح للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه إستعداداً لمباراة مانشستر يونايتد المقرر لها يوم الاحد المقبل على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج .