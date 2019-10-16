نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 16-10-2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 16/10/2019.





التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال افريقيا.





رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH.





يتطلع صندوق النقد الدولى إلى إجراء برنامج اصلاح اقتصادي جديد مع مصر، بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي السابق.





دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور ٥٠ عام على انشاء القضاء الدستوري في مصر.





فى ثانى أيام زيارته إلى ألمانيا التقى وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي مع د. كورت كريستيان الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة السيارات VDA الألمانية.





شارك وفد مصرى رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى المؤتمر الثالث لتقييم التكنولوجيا الصحية بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أكتوبر الحالي.





حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001: 2015".





قال مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تمتلك الموارد المالية التي تجعلها تقوم بأقرار توزيعات ارباح علي المساهمين والعاملين عن العام المالي الماضي 2018-2019.





دعا وفد اتحاد الصناعات المصرية، فى ختام اجتماعات اليوم الثاني لزيارته إلى ألمانيا، تحالف الصحة الألماني برئاسة رولاند جوهده لزيارة مصر لبحث مجالات وآليات التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي الهام وخاصة فيما يخص لقاحات التطعيم ومنظومات إداراة المستشفيات.





قال تامر عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان، إنه يراعي كافة مصالح العاملين بالشركة بما لايؤثر علي المكانة الماليه للشركة.











