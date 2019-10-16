برشلونة يرد على مقترح تبديل ملعب الكلاسيكو في الليجا

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يرفض نادي برشلونة فكرة تبديل مباراة الفريق أمام ريال مدريد من كامب نو إلى سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.



ويلتقي برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد يوم 26 من أكتوبر الجاري في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".



ووفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" فإن برشلونة تلقى قبل قليل إشعار من لجنة المسابقات حول عكس ملاعب الكلاسيكو.



وأضافت الإذاعة أن الكتالوني لديه 3 أيام للرد على الاقتراح، لكن رد النادي سيكون هو رفض لعب الكلاسيكو في البرنابيو يوم 26 أكتوبر الحاري.