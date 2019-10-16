رسالة سواريز إلى ميسي بعد الفوز بالحذاء الذهبي (صورة)

قام الأوروجواني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة بتهنأة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق بمناسبة فوزه بالحذا الذهبي اليوم الاربعاء.

رسالة سواريز إلى ميسي

وقال سواريز عبر حسابه الخاص على "تويتر" لتهنأة ميسي: "‏تهانينا يا فتى، انا سعيد جدا من اجلك تستحق الأكثر ، الآن هيا نحو واحد أخر".









فوز ميسي بالحذاء الذهبي

وكان ليونيل ميسي قد فاز بجائزة الحذا الذهبي السادس له في مسيرته الكروية اليوم كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الماضي.





موعد مباراة برشلونة القادم في الدوري الإسباني

ويتسعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب بلدية ايبوروا.





ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.