رئيس "الشرقية للدخان" يعلن موعد زيادة مرتبات العاملين بالشركة

قال تامر عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان، إنه يراعي كافة مصالح العاملين بالشركة بما لايؤثر علي المكانة الماليه للشركة.





وتابع "عبد العزيز" متحدثا خلال إجتماع الجمعية العامة للشركة، أن أي زيادة في مرتبات العاملين لن يتم الموافقة عليه، قبل زيادة الارباح والايرادات والمبيعات".





وجائت تصريحات "عبدالعزيز"بعدما تعرضت الشركة لتوقف جزئي للإنتاج بسبب مطالب فئوية من العاملين، قبل أن تعلن إستعادة الإنتاج لمستوياتة الطبيعية.





ووافقت الجمعيه العمومية العادية للشركة المنعقدة اليوم، علي توزيع كوبون أرباح علي المساهمين بواقع جنيه للسهم الواحد، علي أن يتم صرفها علي مرحلتين الاولي هذا العام بقيمة 60 قرشا، والثانيه في يناير 2020 بقيمة 40 قرشا، كما وافقت علي صرف ارباح للمساهمين بقيمة 225 مليون جنيه.





واظهرت القوائم المالية للشرقية للدخان التي تم التصديق عليها اليوم تراجع صافي ارباحها ليسجل 3.7 مليار جنيه.



