فحص أكثر من ٣٢ ألف طالب بالفرقة الأولى في جامعة الزقازيق بالمبادرة الرئاسية لفيروس سي

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صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن فرق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي "حملة ١٠٠ مليون صحة" بالمحافظة قامت بإجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولي بجامعة الزقازيق اليوم لعدد ٢٢١ طالب، وذلك بعد بلوغهم سن ١٨ سنة وإدراج أسمائهم علي السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، حيث بلغ إجمالي الفحص ٣٢٤٧٥ طالب جامعي حتي الآن من خلال عدد ٦ فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفي الطلبة، وكلية الطب البيطري، تم تحويل ٣٦ حالة لمستشفي الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي ( PCR ) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة ٣٤٨٠٠ طالب، حيث يستمر العمل بالجامعة.



والجدير بالذكر أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بدأت بمحافظة الشرقية في أول مارس ٢٠١٩ ولمدة شهرين ونظرًا للإقبال المتزايد وجهت معالي أ.د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بإستمرار الفحص والذي بلغ عدده ٣٧٧٦٤٨٠ مواطن في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مرورًا بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.



كما قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه الدكتور محمد جزر رئيس مجلس إدارة مستشفي التيسير التخصصي، د. رشا ندي، أ. محمود عبدالفتاح أعضاء المكتب الفني بالمديرية بالمرور علي مستشفي القنايات المركزي لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفي والوقوف علي التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة للأطفال وجناح العمليات الجديد وذلك اليوم في وجود الدكتور ناصر الشافعي مدير المستشفى.



أفاد الدكتور محمد جزر "المتبرع" أنه جاري الإنتهاء من الأعمال بجناح العمليات الجديد في غضون أيام، وجاري توريد باقي الاستكمالات الخاصة بالتجهيزات الطبية بالعناية المركزة للأطفال من المونيتورات وشاشات المراقبة، ومن المتوقع التشغيل التجريبي للعناية أول نوفمبر القادم.



كما تابع وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الغسيل الكلوي وتم الاطمئنان علي المرضي، كما قرر وكيل الوزارة مجازاة عامل بخصم 3 أيام من الراتب لتقصيره في العمل.



وعقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجتماع صباح اليوم لمناقشة تطوير وزيادة الجودة الشاملة بالمعامل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الوقائي، ومدير إدارة المعامل، ومكافحة العدوي بالمديرية، ومديرة معمل الزقازيق الإقليمي المشترك، ورؤساء أقسام الكلي الصناعي بمستشفيات فاقوس النموذجي، ومنيا القمح، وديرب نجم المركزي، وتم وضع آلية جديدة لسحب العينات لمرضي الغسيل الكلوي من الوحدات وإرسالها إلي المعمل المشترك.



كما تم مناقشة تطوير أقسام الكلي بالمستشفيات من الناحية الفنية ورفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة وتدريب الفريق الطبي المستمر بهذه الأقسام، والتوعية الصحية المكثفة للمرضي والتغذية السليمة لهم، والاستخدام الأمثل للأدوية، للوصول إلي المعايير الطبية العالمية.





