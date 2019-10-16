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منصور بن مشعل ينقذ الأهلي من أزمة كبيرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:53 م
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منصور بن مشعل ينقذ الأهلي من أزمة كبيرة
منصور بن مشعل
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حسام مجدي
 
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قام الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق الكرة بنادي أهلي جده السعودي بإنقاذ النادي من أزمة كبيرة قد تشتت الفريق في الفترة القادمة.


منصور بن مشعل يرسل شيك فسخ التعاقد مع برانكو

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الأمير منصور بن مشعل قام بإرسال شيك فسخ عقد الكرواتي برانكو مدرب الفريق السابق اليوم الأربعاء 16 أكتوبر.


إنقاذ أهلي جده من الوقوع في أزمة

وأكدت التقارير الصحفية أن منصور بن مشعل أرسل شيك فسخ التعاقد إلى برانكو لمنع تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


ترتيب الأهلي في الدوري السعودي

ويتواجد نادي أهلي جدة في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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