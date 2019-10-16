لتقصيره في العمل.. مجازاة عامل في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى القنايات

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه الدكتور محمد جزر رئيس مجلس إدارة مستشفي التيسير التخصصي، الدكتور رشا ندي، والأستاذ محمود عبدالفتاح أعضاء المكتب الفني بالمديرية بالمرور علي مستشفي القنايات المركزي لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفي والوقوف علي التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة للأطفال وجناح العمليات الجديد وذلك اليوم في وجود د. ناصر الشافعي مدير المستشفي.





أفاد الدكتور محمد جزر "المتبرع" أنه جاري الإنتهاء من الأعمال بجناح العمليات الجديد في غضون أيام، وجاري توريد باقي الاستكمالات الخاصة بالتجهيزات الطبية بالعناية المركزة للأطفال من المونيتورات وشاشات المراقبة، ومن المتوقع التشغيل التجريبي للعناية أول نوفمبر القادم.





كما تابع وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الغسيل الكلوي وتم الاطمئنان علي المرضي، كما قرر وكيل الوزارة مجازاة عامل بخصم 3 أيام من الراتب لتقصيره في العمل.





وعقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجتماع صباح اليوم لمناقشة تطوير وزيادة الجودة الشاملة بالمعامل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الوقائي، ومدير إدارة المعامل، ومكافحة العدوي بالمديرية، ومديرة معمل الزقازيق الإقليمي المشترك، ورؤساء أقسام الكلي الصناعي بمستشفيات فاقوس النموذجي، ومنيا القمح، وديرب نجم المركزي، وتم وضع آلية جديدة لسحب العينات لمرضي الغسيل الكلوي من الوحدات وإرسالها إلي المعمل المشترك.





كما تم مناقشة تطوير أقسام الكلي بالمستشفيات من الناحية الفنية ورفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة وتدريب الفريق الطبي المستمر بهذه الأقسام، والتوعية الصحية المكثفة للمرضي والتغذية السليمة لهم، والاستخدام الأمثل للأدوية، للوصول إلي المعايير الطبية العالمية.





وقام الدكتور ياسر عبدالرحيم مدير إدارة المستشفيات وفريق معاون بالإدارة بالمرور المفاجىء على مستشفي الحسينية المركزي حيث تم المرور على أقسام المستشفي المختلفة وتم الإطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام والتأكد من سلامة الأجهزة الموجودة، والتسجيل الطبي بالأقسام الطبية، والتأكد من تقديم خدمة طبية وتمريضية متميزة للمرضي.





كما قام الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمرور علي مستشفى أبوكبير المركزي بحضور مسئولة الحضانات بالمديرية د. ساره إبراهيم، وتم المرور علي الأقسام الطبية المختلفة ومتابعة سير العمل، وتابع أيضًا إضافة جهاز تنفس صناعي جديد وجهاز سباب بقسم الحضانات وتدريب الفريق الطبي لرفع أداء الخدمة الطبية المقدمة بالقسم.



