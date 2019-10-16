جوسيب بارتوميو يوجه رسالة لـ"ميسي" بعد تتويجه بالحذاء الذهبي

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، اليوم الأربعاء، جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا للموسم الماضي 2018 - 2019، للمرة السادسة في مشواره الكروي.





وسجل "ميسي" 36 هدفًا مع برشلونة في الدوري الاسباني باللموسم الماضي، ليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا، والسادسة في مشواره، وتفوق على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا الذي سجل 26 هدفًا.





ووجه جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة رسالة لـ"ميسي" عبر حسابه علي تويتر بعد حصوله على جائزة الحذاء الذهبي جاء فيها: "مرة اخرى، تجعل الانجازات الاستثنائية حدثًا يوميًا ، لكن مع ذلك فإن 6 احذية ذهبية هو شي بمتناول يدك، أفضل لاعب في التاريخ، استمتع بهذا الانجاز ليو".





وحقق ليونيل ميسي 34 لقبًا خلال مسيرته الكروية (10 ألقاب بالدوري الإسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس العالم للأندية، 6 كأس ملك إسبانيا، 8 السوبر الإسباني، 3 كأس السوبر الأوروبي)، كما حصل على الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 6 مرات.



