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"اتحاد الصناعات" يدعو تحالف ألماني لزيارة مصر لبحث التعاون بمجال اللقاحات

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:31 م
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اتحاد الصناعات يدعو تحالف ألماني لزيارة مصر لبحث التعاون بمجال اللقاحات
تحالف الصحة الألماني
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أحمد الشيخ
 
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دعا وفد اتحاد الصناعات المصرية، فى ختام اجتماعات اليوم الثاني لزيارته إلى ألمانيا، تحالف الصحة الألماني برئاسة رولاند جوهده لزيارة مصر لبحث مجالات وآليات التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي الهام وخاصة فيما يخص لقاحات التطعيم ومنظومات إداراة المستشفيات.

وتباحث الطرفان في مجال التمريض وهو قطاع يحتاجه السوق المصري بشدة وكذلك البرامج الذكية (Intelligent Software) المستخدمة في قطاع الصحة الألماني.

وأشار مهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة حالياً للنهوض بقطاع الصحة والخدمات الصحية في كافة المجالات من تدريب للأطباء وتوسيع قاعدة الدراسة والتأهيل لأطقم التمريض بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات كاملة وإدخال التكنولوجيا المتقدمة وكذلك رقمنة كافة التعاملات في هذا المجال.

واتفق الطرفان على أن يقوم وفد من تحالف الصحة الألماني بزيارة إلى مصر في أقرب وقت لدراسة السوق المصري وبحث أفق وفرص الاستثمار في القطاع على يستمر التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية من أجل تنظيم هذه الزيارة والتنسيق لها.

تحالف الصحة الألماني يضم في عضويته حوالي 100 جهة فاعلة ألمانية رائدة من أغلب القطاعات تغطي مجموعة واسعة من الخبرات المتنوعة، بالإضافة إلى خبرة متميزة في مجال التعاون الدولي مما يمكنه من المشاركة في تعزيز الأنظمة الصحية مع التركيز بشكل خاص على الصحة العالمية والتقنيات والحلول والخدمات الطبية الممتازة والأعلى جودة اللازمة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على نطاق واسع.
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