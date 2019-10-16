وكيل تعليم الإسكندرية: ليس لدينا ما نخفيه عن الالتهاب السحائي (صور)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:37 م
Advertisements
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
قام يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برفقة المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بزيارة الطالبة "تولاي إيهاب محمد عوض" بإحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة.
وأكد مدير المستشفى أمام ولية أمر الطالبة من خلال نتيجة الفحص الإكلينيكي والمعملي أنها تعاني من التهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي وليس له علاقة بالالتهاب السحائي.
وأشار الديب أن مديرية التربية والتعليم ليس لديها ما تخفيه وستعلن عن أي شيء يخص أبناءنا الطلاب ومعلمينا حفاظا عليهم، هذا وناشد أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للجهات المعنية المختصة قبل تداول الأخبار، ونؤكد أن الدراسة مستمرة بمدارس المحافظة ولا يوجد ما يعرقل سير العملية التعليمية.
وأكد مدير المستشفى أمام ولية أمر الطالبة من خلال نتيجة الفحص الإكلينيكي والمعملي أنها تعاني من التهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي وليس له علاقة بالالتهاب السحائي.
وأشار الديب أن مديرية التربية والتعليم ليس لديها ما تخفيه وستعلن عن أي شيء يخص أبناءنا الطلاب ومعلمينا حفاظا عليهم، هذا وناشد أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للجهات المعنية المختصة قبل تداول الأخبار، ونؤكد أن الدراسة مستمرة بمدارس المحافظة ولا يوجد ما يعرقل سير العملية التعليمية.
Advertisements
- وفاة طالب مصاب بالالتهاب السحائي في المنيا
- "التعليم" تناشد بالإبلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بـ"التهاب سحائي"
- وكيل تعليم الإسكندرية يكرم عدد من العملمين ومديري المدارس (صور)
- وفد من تعليم الإسكندرية يزور المنطقة الشمالية العسكرية للتهنئة بذكرى حرب أكتوبر (صور)
- وفاة تلميذة بإحدى المدراس الخاصة بالإسكندرية والتعليم: بسبب صدمة تسممية حادة وليس التهاب سحائي
- بيان جديد من "صحة الإسكندرية" بشأن واقعة عدوى الالتهاب السحائي
- وكيل تعليم الإسكندرية يزور الطالبة "تولاي".. ويؤكد: غير مصابة بـ"الالتهاب السحائي"
المزيد عن: مصر سحائي الالتهاب السحائى اخبار آمنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر