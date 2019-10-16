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وكيل تعليم الإسكندرية: ليس لدينا ما نخفيه عن الالتهاب السحائي (صور)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:37 م
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وكيل تعليم الإسكندرية: ليس لدينا ما نخفيه عن الالتهاب السحائي (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قام يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برفقة المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بزيارة الطالبة "تولاي إيهاب محمد عوض" بإحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وأكد مدير المستشفى أمام ولية أمر الطالبة من خلال نتيجة الفحص الإكلينيكي والمعملي أنها تعاني من التهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي وليس له علاقة بالالتهاب السحائي.

وأشار الديب أن مديرية التربية والتعليم ليس لديها ما تخفيه وستعلن عن أي شيء يخص أبناءنا الطلاب ومعلمينا حفاظا عليهم، هذا وناشد أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للجهات المعنية المختصة قبل تداول الأخبار، ونؤكد أن الدراسة مستمرة بمدارس المحافظة ولا يوجد ما يعرقل سير العملية التعليمية.
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