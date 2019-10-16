صدام ناري جديد بين اتحاد الكرة والأندية بسبب القمة

يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى والمكلف بإدارة الكرة المصرية، أولى الأزمات الكبري منذ توليه مهمة إدارة الكرة المصرية بجانب الرباعي جمال محمد علي ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبد الحق، وهي الصدام مع الأندية بعد قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الموسم الجاري 2019_2020.





وكان من المقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدوري المصري، والذى لأول مرة منذ سنوات تسفر القرعه علي مواجهة الأهلي والزمالك في الأسابيع الأولي بعد إلغاء القرعه الموجهه والتى كانت تجعل اللقاء في نهاية كل دور.





وبعد صدور ذلك القرار أصبح اتحاد الكرة فى أزمة حقيقية بعد طلب عدد كبير من الأندية تأجيل مبارياتها بالأسبوع الرابع تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب كل من نادي سموحة بتأجيل مباراته مع نادي بيراميدز إستناداً لمبدأ تكافؤ الفرص وأيضاً طلب نادي الجونة تأجيل مباراته أمام أف سي مصر لنفس المبدأ.





وأكد مسؤولى الناديين سموحة والجونة عن إرسال خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم غداً من أجل تاجيل مباراتهم القادمة بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.





وتحدث رئيس نادى سموحه محمد فرج عامر، في تصريحات تليفزيونيه، قائلاً :"نحترم قرار الأمن، طالما في تأجيل لمباراة القمة يبقى من مبدأ تكافؤ الفرص يجب تأجيل باقي المباريات في الجولة الرابعة".





واضاف "انا عندي 7 لعيبة كانوا في صفوف المنتخبات المختلفة من بينهم 2 محترفين، اللاعبين انتظموا اليوم فقط لتدريبات الفريق والمباراة بعد غد".





وأستكمل فرج "عندي لعيبة مصابة، فين العدالة، الدوري يقام على اساس العدالة، نحترم الظروف الأمنية أكيد ولكن كلنا على خط واحد ولازم يتم المساواة بين الجميع".





مختتمًا "مينفعش ندفع ضريبة تأجيل مباريات لحساب أندية أخرى، بعت خطاب رسمي لاتحاد الكرة بطلب فيه تأجيل مباراة بيراميدز وهذا أبسط أمر".





كما قام الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات بقرار في الساعات الأولي لصباح اليوم الأربعاء، وهو تأجيل مباراة إسوان والمقاولون علي أن يتم تحديد موعد جديد لها بعد 48 ساعه وتقديم مباراة الزمالك والمقاولون لتقام يوم 19 أكتوبر الجاري في نفس موعد مباراة القمة.





ولكن رفض نادي المقاولون العرب ذلك، في بيان اليوم، جاء كالأتي :

رفض المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف علي الكرة قرار لجنة المسابقات باللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك واجبار المقاولون علي مواجهة الزمالك يوم السبت بدلا من اللعب امام اسوان في لقاء الجولة الرابعة عصر بعد غد الجمعة.





وقال المشرف على الكرة ان ما يحدث حالياً اقل مايوصف انه فوضى لم اراها فى تاريخى الكروي وتهريج وكلام غير مسؤل وفضيحه كرويه ولن نخوض اللقاء الذي تم تغيره وتعديله دون الرجوع لإدارة المقاولون العرب التي دائما تسعي لمساندة المنظومة وتعمل بكل جد لمساندة الدولة المصرية ولم يحدث في يوم من الايام ان افتعل رجال المقاولون العرب ازمة لذلك لن نلتزم الصمت هذه المرة وسنرفع الامر لادارة اللجنة الأولمبية المصرية ونطالب بالغاء الدوري هذا الموسم لعدم تكافئ الفرص.





كما هدد نادي مصر المقاصة اتحاد الكرة برفض تأجيلات الدوري، وأبدي الجهاز الفنى بقيادة أحمد حسام ميدو إستيائه من قرار تأجيل القمة، وطالب مصر المقاصة اتحاد الكرة بتحقيق مبدأ العدالة.