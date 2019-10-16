"الأرصاد" تكشف عن توقعات طقس الـ"وايك إند" (فيديو)

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر هي الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال تلك الفترة، مما يؤدي لانخفاض الرؤية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي المنزرعة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل وفي الساعات الأولي من الصباح.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع "قناة مصر الأولي"، اليوم الأربعاء، أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية، حيث يصل الفارق بين درجة الحرارة العظمي والصغرى لـ 10 درجات، منوهًا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة قد يستمر لفترة لحين العودة للمعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة خلال هذا الوقت من العام، متوقعًا أن تنخفض درجات الحرارة العظمي على القاهرة لـ 30-31 درجة مع عطلة نهاية الأسبوع، للاستمتاع بالأجواء الممتعة لفصل الخريف خلال "الويك إند".



وأوضح مدير مركز التحاليل التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص تساقط الأمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض محافظات جنوب البلاد، سوف تقل تدريجيًا اعتبارًا من اليوم وغدًا، وسوف تنعدم الجمعة القادمة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، منوهًا إلى أنه نظرًا لهدوء الرياح فإن كلًا من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط معتدلين، ومهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية، باستثناء منطقة خليج السويس التي تشهد نشاط محدود للرياح مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

