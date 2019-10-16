المنتخب الأوليمبي يدرس المنافسين ويعلن قائمته 28 أكتوبر
كثف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي وجهازه المعاون من تجميع المعلومات الخاصة بالمنتخبات المشاركه في بطولة الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر الشهر المقبل وهي المؤهلة في الوقت نفسه لاولمبياد طوكيو 2020 خاصة المنتخبات التي تقع في مجموعة مصر وهي مالي والكاميرون وغانا.
ونجح الجهاز الفني في تجميع بيانات مكثفه وعدد من المباريات يقوم جميع افراد الجهاز الفني بدراستها جيدا والتعرف علي نقاط القوه والضعف في كل فريق وابرز العناصر المميزه التي يجب فرض رقابه مشدده عليها.
وقال شوقي غريب ان متابعات الجهاز الفني للمنافسين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ بداية التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات الامم الافريقيه التي نستضيفها مشيرا الي ان المنتخبات التي تأهلت فعليا كنا نتابعها باعتبارها ابرز المرشحين.
وشدد غريب علي انه رغم قوة وشراسة المنافسين الا ان ثقته كبيره في لاعبي المنتخب الاولمبي وقدرتهم علي الظهور بشكل مشرف يرضي الملايين من عشاق كرة القدم المصريه وانه لمس في المعسكر الاخير تصميم جميع اللاعبين علي تحقيق الانجاز.
ومن المقرر ان يكشف الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي الستار عن قائمة ال 21 لاعبا التي ستشارك في البطوله يوم 28 اكتوبر الحالي ولن يتم حسم موقف القائمة الا بعد انتهاء جميع مباريات الدوري الممتاز.