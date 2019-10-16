المنتخب الأوليمبي يدرس المنافسين ويعلن قائمته 28 أكتوبر

كثف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي وجهازه المعاون من تجميع المعلومات الخاصة بالمنتخبات المشاركه في بطولة الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر الشهر المقبل وهي المؤهلة في الوقت نفسه لاولمبياد طوكيو 2020 خاصة المنتخبات التي تقع في مجموعة مصر وهي مالي والكاميرون وغانا.





ونجح الجهاز الفني في تجميع بيانات مكثفه وعدد من المباريات يقوم جميع افراد الجهاز الفني بدراستها جيدا والتعرف علي نقاط القوه والضعف في كل فريق وابرز العناصر المميزه التي يجب فرض رقابه مشدده عليها.



