مواطنون يتهجمون على سائق قطار ببرشلونة والتلاميذ يوقفون حركة القطارات برادس

تجمهر عدد من المواطنين داخل محطة القطارات ببرشلونة، إحتجاجا على امتناع سوّاق القطارات عن تأمين الرحلات، منذ صباح اليوم الإربعاء 16 أكتوبر 2019.





وقد قام المواطنين المتجمعون، بالهجوم على سائق القطار الذي رفض مغادرة محطة رادس بسبب الأبواب المفتوحة، واعتدوا عليه مما تسبب في حالة من الفوضى وتعطيل موعد خروج بقية القطارات.



