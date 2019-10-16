اجتماع عاجل لأندية القسم الثاني لإلغاء دوري المحترفين

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قرر عدد كبير من رؤساء أندية القسم الثاني والثالث عقد اجتماعا طارئا بأحد الفنادق صباح الخميس، للاعتراض الرسمى على لائحة الموسم الجديد، التى أقرتها اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة .



يأتى ذلك فى إطار اعتراض أندية القسمين الثانى والثالث على قرار اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى العام بعد المقبل، بجانب هبوط 5 أندية من كل مجموعة بالقسمين الثاني والثالث.



وقد دعا للاجتماع الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس واستجاب له العديد من رؤساء أندية القسمين الثانى والثالث.



كما أشار رئيس دكرنس أن الاجتماع سيدعو لتأجيل انطلاق مسابقة القسم الثانى المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجارى لمدة أسبوع حتى موعد إقامة الجمعية آخر الشهر الجارى لتغيير اللائحة وإقرار لائحة جديدة يسير عليها جميع الأندية دون استثناءات.