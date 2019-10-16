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بومبيو: أردوغان هو المسؤول الأول عن عدم الاستقرار في المنطقة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:20 م
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بومبيو: أردوغان هو المسؤول الأول عن عدم الاستقرار في المنطقة
مايك بومبيو
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول الأول عن عدم الاستقرار في المنطقة بعد عدوانه على شمالي سوريا.

وأضاف بومبيو في تصريحات صحفية، أنه سيزور تركيا اليوم ويلتقي أردوغان للتوصل إلى حل للموقف في سوريا.

وتابع بومبيو: "الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا بعد سحب القوات الأمريكية من هناك".

ويذكر أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا حيث سيلتقيان إردوغان غداً الخميس بهدف إقناعه بالتفاوض بشأن هدنة مع المقاتلين الأكراد.



وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن نائب الرئيس "سيجدّد التأكيد على التزام ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل".



لكن الرئيس التركي الذي لم يأبه للانتقادات الدولية الكثيرة التي واجهها منذ بدء الهجوم، رفض منذ الآن هذا الطرح.


هذا وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن شن عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" حسب ما وصفته، التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والجهاديين على حد سواء. 

ويأتي التطور الأخير وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا شمال شرق سوريا، ضمن الهجوم، الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم لوكالة الأنباء الفرنسية، أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.


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