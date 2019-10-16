مفاجأة.. سر فشل مفاوضات أهلي جدة مع "دياز"

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تحدثت تقارير صحفية، عن آخر مستجدات مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، خلفاً للكرواتي برانكو الذي أقالته الإدارة في منتصف سبتمبر الماضي.



يذكر أن إدارة النادي الأهلي كانت قد اجتمعت مع المدرب السويسري كريستيان جروس في دبي؛ لتوقيع العقد الرسمي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، قبل أن يقرر المدرب حزم حقائبه والمغادرة إلى سويسرا، عقب فشل المفاوضات مع إدارة النادي، حيث فاجأ السويسري بطلب رفع قيمة العرض المقدم إلى 4 مليون يورو بعد أن وافق على 2 مليون و 400 ألف يورو.





وكشفت التقارير الصحفية عن فشل مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي الهلال.



وأوضحت التقارير أن مفاوضات الأهلي مع دياز، لم تكتمل بسبب المطالب المالية للمدرب، إلى جانب الاختلاف حول عدد أفراد الجهاز المعاون له.



وفتحت إدارة النادي الأهلي خط المفاوضات من جديد مع المدرب الأوروجوياني دييجو ألونسو، المدير الفني السابق لفريق مونتنيري المكسيكي، وذلك لقيادة فريقها الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.



كما أبدت إدارة الأهلي اهتماما ملحوظا بالمدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني السابق لنادي الوحدة ومدرب فريق كورينثيانز البرازيلي الحالي.



يذكر أن الأهلي عانى من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود للخسارة مجددا أمام ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.



ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدل ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة جمعت بينهما، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

