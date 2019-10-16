احذري من تناول هذا المشروب خلال فترة الحمل
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:52 م
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حذر العلماء النساء الحوامل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين وخاصة القهوة.
وكشفت دراسة أُجريت على أكثر من 1200 امرأة، أن المستويات المنخفضة من الكافيين تشكل خطرا قبل الحامل والجنين.
وكشفت دراسة سابقة أن تناول كوبين من القهوة سريعة التحضير يوميا مفيد للحامل، وجاء هذا وفقا لصحيفة بريطانية.
وفي سياق منفصل أوضحت أدلة أن الكافيين يوجد أيضا في مشروبات أخرى مثل الشاي ومشروبات الطاقة، ولكن ليس له أي تأثير على الأجنة في الرحم.
وتناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر فقدان الحمل، خاصة في الأسابيع الثمانية الأولى من فترة الحمل، وفقا للدراسة
وأعلنت الدراسة أن تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم قبل الحمل، يؤثر فيما بعد على صحة الجنين أثناء فترة الحمل.
وقال الباحثون إن النساء اللواتي يفكرن في الحمل يمكن أن يستفدن من التخلص من الكافيين بالكامل من نظامهم الغذائي.
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