"سياحة الوفد" تكشف تفاصيل مبادرة "مصر الحضارة" لدعم السياحة المصرية

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كشفت أمل رمزي، رئيس اللجنة السياحية لحزب الوفد، عن تفاصيل مبادرة "مصر الحضارة" التي سيطلقها "بيت الأمة" خلال الفترة القادمة تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وذلك لدعم السياحة المصرية.



وقالت رمزي، إن المبادرة ستركز في المقام الأول على توعية الشباب بأهمية السياحة المصرية، مشددة على أن هذا القطاع له الحق على أبنائه من الشباب للترويج لها، حيث يترتب علي هذه الفئة الشبابية دور كبير في المساعدة على وضع السياحة المصرية على خارطة الترويج المحلي والعالمي، مُشيرة إلى أن خطة مبادرة "مصر الحضارة" ستقوم بتنظيم مجموعة متنوعة من الرحلات المختلفة "سياحية ثقافية ترفيهية"، بمعدل رحلتين شهريا، بهدف تنشيط السياحة الداخلية، والوصول إلى جيل من الشباب الواعي بأهمية السياحة.



وأضافت أمل رمزي، أن اللجنة ستقوم بشكل دوري بتقييم مدي العلاقة مع الشباب وإلى أي مدى نجحت المبادرة في رفع ثقافتهم وتوعيتهم بأهمية السياحة، لافتة إلى أن المبادرة ستركز أيضا على معالجة السلبيات الموجودة في القطاع السياحي وإيجاد حلول عاجلة لها.