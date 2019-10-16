"صناعة الوفد" تطالب وزارتي البترول والتجارة بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد المتكاملة
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:13 م
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إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
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تقدم المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا بالحزب، بطلب إلى وزيري البترول المهندس طارق الملا، والصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، والمجلس الأعلى للطاقة، لتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد المتكاملة.
وطالب "قوطة"، تخفيض الأسعار على أن تكون 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات للمليون.
وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، أنه طالب بتخفيض سعر الغاز لهذه المصانع بعد صدور قرار الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الغاز للصناعات المعدنية ومصانع السيراميك، وذلك بناء على قرار الحكومة في يوليو الماضي بربط سعر الطاقه بالسوق العالمي علي أن يتم مراجعه الأسعار كل ثلاث شهور وذلك في إطار رفع الدعم عن المحروقات.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن قرار تخفيض أسعار الغاز الذي صدر الأسبوع الماضي يؤكد مصداقية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته في القرارات الاقتصادية التي أدت إلى النمو في الفترة الماضية.
وطالب "قوطة"، تخفيض الأسعار على أن تكون 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات للمليون.
وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، أنه طالب بتخفيض سعر الغاز لهذه المصانع بعد صدور قرار الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الغاز للصناعات المعدنية ومصانع السيراميك، وذلك بناء على قرار الحكومة في يوليو الماضي بربط سعر الطاقه بالسوق العالمي علي أن يتم مراجعه الأسعار كل ثلاث شهور وذلك في إطار رفع الدعم عن المحروقات.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن قرار تخفيض أسعار الغاز الذي صدر الأسبوع الماضي يؤكد مصداقية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته في القرارات الاقتصادية التي أدت إلى النمو في الفترة الماضية.
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