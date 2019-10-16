نشرة حوادث "الفجر": بلاغ يتهم هشام عبدالله بالتحريض ضد الدولة.. وحريق بكنيسة مارجرجس بالمنصورة



أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا لجلسة 13 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع. تأجيل مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لجلسة 13 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا لجلسة 13 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.



تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 9554 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها والتطاول على قيادات الدولة وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتلقي تمويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

بلاغ يتهم هشام عبدالله بتلقي تمويلات من المخابرات التركية للتحريض ضد الدولة المصرية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 9554 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها والتطاول على قيادات الدولة وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتلقي تمويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.









عاجل.. السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في المنصورة منذ قليل، حيث تم إخماد الحريق بأقل الخسائر.





تنفيذ 79279 حكما قضائيا وضبط 249 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.



القبض على تشكيل عصابي خطف نجل برلماني بالمنوفية وأخفاه بالبحيرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بـالبحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، من تحرير نجل برلماني بـالمنوفية تم اختطافه، وتخبئته بالبحيرة، وطلب فدية قدرها مليون دولار.









ضبط ربة منزل بحوزتها 1299 قرصا مخدرا في الشرابية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط المدعوة "ح.خ.ا"، 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجلة خطر "مخدرات"، والسابق اتهامها " مخدرات " وبحوزتها المضبوطات التالية: عدد 1299 قرصا مخدرا، مبلغ مالي 1080 جنيها، وهاتف محمول.

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.