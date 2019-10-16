أستاذ تمويل: جذب الاستثمار يساهم في تحسن الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطن

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر خلال السنوات الماضية، ومن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار؛ لكون الاستثمار سينقذ الاقتصاد المصري، ويساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، ويخلق مزيد من فرص العمل للشباب، ويزيد من مستوى الدخل، ويساهم في زيادة معدلات الإنتاج بما يساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.



وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على "قناة مصر الأولي"، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل مما كنا عليه منذ عدة سنوات، بفعل عدة أمور تحركت فيها الدولة المصرية سواء فيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية، والإصلاح التشريعي، مشددًا على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذل جهد كبير لجذب مزيد من الاستثمارات سواء من خلال لقاء المستثمرين المصريين أو المستثمرين في جميع دول العالم، أو الحضور المكثف ورعاية كافة المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار.



وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" يهدف لجذب الاستثمارات، واحتضان المصريين العاملين في الخارج، حيث إن مساهمتهم في الاقتصاد المصري ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي كثيرًا، منوهًا إلى أن مصر تسعى لزيادة القاعدة الإنتاجية، وأن يكون لديها قاعدة صناعية كبيرة للصناعات التي يقوم عليها الاستثمار، مؤكدًا أن استقطاب التكنولوجية الحديثة من الخارج أمر له أهمية قصوى لزيادة تنافسية المشروعات والاقتصاد المصري، ومن الهام وجود قلاع صناعية في مصر تُجهز للاستثمار.

