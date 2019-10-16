"استعدادات مكثفة وغرف عمليات".. كيف تأهبت الحكومة لشتاء؟

تتأهب المؤسسات والدوائر الحكومية، لاستقبال فصل الشتاء؛ لمواجهة مخاطر السيول والأمطار المحتمل حدوثها، بوضع خطة لكيفية مواجهة النوات، ومخاطر السيول، بالإضافة إلى غرفة عمليات طارئة من قبل الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن جراء صيانة ومراجعة لجميع محطات الرفع على مستوى الجمهورية.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة من الطقس السيىء، شهدتها عدة محافظات خلال الساعات الماضية، من بينها محافظة البحر الأحمر، والتي أعلنت استعداداتها وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال فصل الشتاء ولمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وكانت إنتهت من إنشاء 28 سد، وبحيرة صناعية، استعدادًا لموسم الشتاء وهطول الأمطار ومواجهة السيول، بمدن المحافظة المختلفة، بداية من قرية الزعفرانة شمالا، حتي رأس حدربة جنوبا نهاية المحافظة، حيث تم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.





وتم إنشاء 3 سدود وبحيرة صناعية ضخمة وحواجز ترابية بمدينة رأس غارب التي شهدت كارثة سيول في عام 2016 وذلك لحمايتها من أخطار السيول حتي لا تتكرر الكارثة. وأعلنت مجالس المدن بالبحر الأحمر، تجهيز المعدات المستخدمة في مواجهة أمطار وسيول الشتاء، حيث يتم تمركزها من غارب شمالا حتى رأس حدربة جنوبا، وأن كل الشركات المتعاقدة على أرض المحافظة والتى تمتلك معدات تعمل كتمركزات، فى توقيت سقوط الأمطار والسيول.





تشغيل سيارات الإغاثة المرورية بجميع الطرق

ولمواجهة حوادث الشبورة المائية خلال فصل الشتاء، استعدت الإدارة العامة للمرور، بإعداد خطة عمل اعتمدتها تشمل تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة، وغرفة العمليات تنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، وتكثيف تواجد الخدمات المرورية بجميع الطرق، والتعامل السريع مع أي حوادث أو توقف لحركة المرور.





كما تتضمن الخطة تشغيل سيارات الإغاثة المرورية بجميع الطرق، ولن يتم إغلاق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط، ومراقبة جميع الطرق السريعة والمحاور بالكاميرات، وخدمات مرورية إضافية بالطرق التى تشهد انخفاضًا للرؤية، والتنسيق مع هيئة الأرصاد لمتابعة الطقس والشبورة على الطرق، وإجراء تحويلات سريعة بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية.





كيفية مواجهة النوات؟

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال الأمطار والنوات بموسم الشتاء، مشددًا رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.





عملية تطهير لبالوعات صرف مياه

وأعلنت محافظة القاهرة، استعدادها بإصدار تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية، التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.





وشددت المحافظة، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 20 الف بالوعة أمطار والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لمواجهة مياه الأمطار، وكذلك تنفيذ أعمال تطهير مخرات السيل الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة بحيث تكون جاهزة دون عوائق فى حالة حدوث سيول أو سقوط الأمطار بكميات كبيرة .





غرف عمليات لمواجهة مخاطر السيول

وتستعد المحافظات، مع غرف العمليات والطوارئ للسيطرة على الأحداث المحتملة من مخاطر السيول والأمطار، وستقوم المحافظات بتوزيع كميات كبيرة من معدات الكسح اللازمة للمدن الأكثر خطورة والتي تتواجد بها مخرات السيول، بجانب التأكد من عدم وجود أعطال بتلك المعدات، كما سيتم زيادة سيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة لسرعة المواجهة.





سيجرى أيضاً الاهتمام بمراجعة موقف المدن والمناطق السابق تضررها في الأعوام الماضية، للقدرة على السيطرة على المخاطر المتوقعة على تلك المناطق في حالة تعرض البلاد لموجة طقس سيئ الفترة المقبلة، وتحديد أماكن ومسارات مخرات السيول. وتم البدء في أعمال تطهير شنايش ومصبات الأمطار بوسط محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة على أن يتم الانتهاء من أعمال تطهير جميع شنايش الأمطار بالمحافظة في بداية الأسبوع المقبل، كما أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تطهير شنايش الأمطار بكل من محافظتي السويس وبورسعيد في غضون الأيام القليلة القادمة.











