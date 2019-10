وصلة رقص جديدة لـ فيفي عبده داخل منزلها (فيديو)

تحرص الفنانة فيفي عبده، على التفاعل مع محبيها بشكل دائم، وذلك من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث نشرت فيفي فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهى داخل منزلها، وترقص على أنغام أغنية الفنانة رحمة رياض، وعلقت على الصورة قائلة :"‏بحبكم من مصر أم الدنيا بحبك اوي ‏أغنية المطربة رحمة رياض لاف يو".





‏بحبكم من مصر أم الدنيا بحبك اوي ‏اغنية المطربه رحمة رياض لاف يو

فيفي عبده تحتفل بذكري أكتوبر

احتفلت فيفي عبده مؤخرا بذكري حرب السادس من أكتوبر، من خلال نشر صوره عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت: "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة انتصارات أكتوبر ويارب يحفظ مصر وأرضاه وشعبها العظيم.

مقالب فيفي

وعلى صعيد أخر علم "الفجر الفني" أن برنامج مقالب فيفي عبده والذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، تم تصوير حلقاته كاملة والمقلب عبارة عن غرفة واحدة داخل منزل سيكون بداخلها المقلب ولا يوجد به انتقالات كثيرة.

ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على شاشة "MBC5"، وهو برنامج مقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، ويستضيف عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومنهم حسن الرداد، حمدي الميرغني، سمية الخشاب ،أحمد زاهر ، عصام الحضري وإيهاب توفيق وأحمد بدير بالإضافة لعدد كبير من الفنانين المغاربة.

يشار أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الدرامية مشاركتها فى مسلسل "مملكة الغجر" والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضى، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك في البطولة حورية ، سامح الصريطي، أحمد كراره، عزة مجاهد، ميار الغيطي.