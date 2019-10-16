بالحلوى والأحضان.. افتتاح 60 منزلا في قنا بعد تطويرها من الأورمان وتحيا مصر (صور)

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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، افتتاح تطوير وإعادة إعمار عدد من المنازل بقريتي العليقات وحجازه بمركز قوص والتي قامت بها جمعية الاورمان بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وذلك في حضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبد الهادي عبد الوهاب مدير جمعية الآرومان بقنا والمهندس مجاهد سليم منسق صندوق تحيا مصر بقنا.



وقدم الهجان خلال كلمته التهنئة للأهالي بمناسبة الانتهاء من اعادة تطوير ورفع كفاءة 60 منزل بقريتي العليقات وحجازة، مضيفًا انه خلال الخمس سنوات الماضية تم تطوير وإعادة تأهيل حوالي ٣ آلاف منزل بقري المحافظة بتكلفة حوالي 128 مليون جنيه.



وأشار محافظ قنا، إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص باعتبارهما شريك أساسي ومحوري للدولة في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.



واكد الهجان علي إن المبادرة تعتبر نموذجًا يحتذى به في التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لدعم برامج التنمية بالمجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات، مثنيا على الجهود التي بذلها صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان الخيرية في سبيل إعادة أعمار القرى الاكثر احتياجًا.



وأكد تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.



وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.



من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر في مجال اعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا في محافظة قنا أثمر اعادة إعمار 60 منزلا متهالكا في القرى الأكثر احتياجًا التي طورتها المؤسستين في مراكز قنا.