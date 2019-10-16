أمير جازان يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مكتبه

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، الذي يزور المنطقة حالياً.





ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية والاهتمام بها، وحرصها على إيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الشباب السعودي مساهمٌ فاعل في تنمية الوطن بفضل ما هيأته الدولة من مرافق تعليمية وبرامج تدريبية، وأن شباب المملكة يملكون المهارات القيادية التي تتطلب الصقل والتمكين، وهم قادرون على تسلم أعلى المناصب.





وثمن أمير منطقة جازان دور اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة برئاسة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ودورها الهام في تدريب وتمكين 3200 شاب وفتاه بالمنطقة وغيرها من الجهود والاعمال التي تبذل لخدمة أبناء وبنات منطقة جازان والوطن بوجه عام.





وأوضح الأمير محمد بن ناصر، أن تهيئة الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات القيادية، والاستثمار في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم سيعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم ومجتمعهم، وذلك لرفع معدلات التوطين وخفض نسب البطالة، مشدداً على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال عقد شراكات بين مختلف الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة، وتنفيذ الصندوق للبرامج والمبادرات التي تسهم في إكساب الشباب الباحثين عن العمل والعاملين القدرة على رفع إنتاجيتهم، وتمكنهم قيادة وإدارة مختلف المنشآت، متمنياً لمدير عام صندوق الموارد البشرية وكافة منسوبي الصندوق التوفيق والسداد في القيام بالمهام المناطة بهم.



