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وكيل مهاجم النصر يعلن موعد عودة عبدالفتاح آدم للملاعب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:10 م
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وكيل مهاجم النصر يعلن موعد عودة عبدالفتاح آدم للملاعب
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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أعلن هشام العريني، وكيل أعمال اللاعب عبدالفتاح آدم، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة مهاجم النصر للملاعب، بعد الإصابة التي لحقت باللاعب وغيّبته عن مباريات الفريق الماضية.

وانتقل عبدالفتاح آدم إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 قادماً من التعاون لمدة 3 مواسم مقبلةً لتدعيم خط هجوم العالمي بالموسم الكروي الجديد.

وقال العريني، في تصريحات تليفزيونية، إن آدم تعرض لإصابة في نهاية الموسم الماضي وتعافى منها قبل انتقاله إلى النصر بأسبوع وعاد للمشاركة مع الفريق لكن الإصابة عادت من جديد والجهاز الطبي حدد له أسبوعين من أجل العودة.

وأشار إلى أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي وعلاجي بعد أن استعجل للعودة للتدريبات ليُصاب للمرة الثالثة وقتها.

وأضاف: عبدالفتاح آدم مقيد في كشوفات النصر كلاعب سعودي واستلم جميع مستحقاته المالية ومقدم العقد وإدارة النصر لم تقصر مع اللاعب أبداً وسيكون جاهزًا 100% خلال أسبوعين.

ويواجه النصر نظيره الرائد، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر حالياً المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط من 5 مباريات لعبها، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الفيصلي من الجولة السادسة.

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